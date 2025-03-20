Svenska Dagbladet: в Швеции собрались наделить мух правами домашних животных

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Шведский совет по сельскому хозяйству выступил с инициативой по введению новых норм, регулирующих содержание домашних питомцев. Согласно этим правилам, насекомых "наделят правами", сообщает МК со ссылкой на издание Svenska Dagbladet.

При одобрении проекта владельцы домашних ящериц и лягушек не смогут ловить живых фруктовых мух для своих питомцев, выяснили журналисты. Авторы инициативы мотивировали свое решение неким исследованием, в котором заявляется, что мухи "испытывают страдания, когда их поедают".

В свою очередь, критики новых правил считают их нелепыми и абсурдными. Они утверждают, что это может усложнить уход за домашними животными, а некоторых из них, возможно, придется усыпить.

Ранее ученые выяснили, что личинки мух научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники. Исследователи обнаружили насекомых в одном из термитников в горах Антиатлас на юге Марокко и выяснили, что они обладают "термитной маской" – неработающей "головой" с ложными глазами и усиками, которые имитируют органы термита.

Также на их теле есть щупальца, которые похожи на антенны, что помогает им общаться с насекомыми другого вида. Кроме того, личинки мух оказались неотличимы по запаху от термитов колонии.