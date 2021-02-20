Американец решил на 46 дней отказаться от еды и пить только пиво

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Фото: depositphotos/IgorKlimov
Житель американского города Ньютаун Делл Холл, ранее выдержавший 46 дней Великого поста, употребляя только пиво, намерен повторить такой опыт. Об этом сообщает издание FOX19.
Во время поста Холл хочет организовать сбор денег для поддержки местных заведений, которые понесли убытки из-за пандемии. Житель штата Огайо соблюдает Великий пост третий год подряд.
Теперь мужчина хочет собрать не менее 10 тысяч долларов.
В 2020 году он начал поститься 6 марта и завершил 21 апреля. Его вдохновил пример папских монахов из монастыря под Мюнхеном. В средние века во время поста они питались исключительно пивом доппельбок собственного приготовления.
Кроме пива, Холл порой мог выпить несладкий чай, черный кофе без сахара и газированную воду. Помимо того, в его рационе были мультивитамины. В течение дня американец мог выпить от двух до пяти бутылок пива. По словам мужчины, он не ощущал ни голода, ни опьянения. Таким образом он сбросил во время поста 20 килограммов.
Холлу и его партнерам принадлежит пивоварня. Он планирует в рамках поста помочь местным ресторанам, барам и пивоварням.
Ранее в ОП рассказали о предложении запретить продажу крепкого алкоголя. В Общественной палате предложили усложнить доступ граждан к алкогольной продукции крепостью выше 15 градусов, в том числе к водке.
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