В Ирландии будут отправлять в тюрьму нарушивших карантин туристов

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Правительство Ирландии одобрило законопроект, предполагающий для нарушивших карантин путешественников крупные штрафы и даже тюремное заключение, сообщает The Irish Times.

Документ обязывает туристов из двадцати стран соблюдать двухнедельную самоизоляцию в отелях за свой счет. Это коснется гостей из Австрии, Бразилии, ОАЭ и 17 африканских государств. Также путешественникам необходимо будет сдать несколько тестов на коронавирусную инфекцию.

Власти отметили, что срок карантина может быть уменьшен, если результат анализа, сделанного на десятый день, будет отрицательным.

"Предполагается, что нарушителям будет грозить штраф в размере 4000 евро или тюремное заключение сроком на один месяц", – пишет издание.

Правительство Ирландии уточнило, что в первый и во второй раз провинившемуся придется заплатить пять тысяч долларов или месяц провести в тюрьме. В третий – выплата увеличится на тысячу долларов, а в заключении придется провести уже полгода. Санкции предусмотрены за выход из гостиницы без разрешения и отказ от тестирования.

Для более тщательного контроля за карантинными объектами планируется нанять частные охранные фирмы, которые будут работать совместно с местной полицией.

Ранее сообщалось, что более 10 миллионов рублей в качестве штрафов выплатят москвичи, вернувшиеся из зарубежных стран, за непредоставление тестов на COVID-19. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний.