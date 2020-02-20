ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в сирийском Идлибе

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Самолеты Су-24 ВКС России нанесли удар по террористам в зоне деэскалации в Идлибе, прорвавшимся в результате атаки вглубь сирийской территории, сообщает ТАСС.

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнули, что боевики предприняли несколько массированных атак на подразделения сирийской армии в направлении Кминас – Найраб. Отмечается, что их действия поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии.

Чтобы не допустить выход бандформирований вглубь сирийской территории, по просьбе сирийского командования российские самолеты нанесли удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.

В результате они уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Ранее сообщалось, что формирования вооруженной сирийской оппозиции, выступающие на стороне Турции, напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.

Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. В результате ранения получили четыре сирийских военнослужащих.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая военная операция в сирийском Идлибе – вопрос времени. Он подчеркнул, что Турция не оставит Идлиб "режиму Асада" и его сторонникам.