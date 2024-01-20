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20 января, 13:35

В мире

Зубной протез Уинстона Черчилля выставили на торги в Великобритании

Фото: cotswoldauction.co.uk

Зубной протез экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля выставили на торги аукционного дома The Cotswold Auction Company в городе Челтнем на западе страны. Предварительная оценочная стоимость лота составляет 6–10 тысяч долларов, сообщает газета The Guardian со ссылкой на главу дома Лиз Пул.

"Протез Черчилля входит в число самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали", – отметила она.

Зубной протез находился на политике в ходе произнесения им речи "Мы будем сражаться на пляжах" в парламенте Великобритании 4 июня 1940 года. Протез изготовил дантист Уилфред Фиш. Всего было сделано несколько экземпляров, с одним из которых похоронили Черчилля.

В описании лота сказано, что протез представлял из себя важнейшую физиологическую и психологическую поддержку для политика. Благодаря ему экс-премьер страны смог эффективно говорить.

"Всю сознательную жизнь Черчилля преследовал страх потерять способность говорить", – говорится в публикации.

Аукцион состоится 6 февраля.

Ранее на электронном аукционе продали визитную карточку Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы за два миллиона рублей. На карточке указана должность Путина в качестве советника по международным связям председателя Ленинградского горсовета народных депутатов. Президент также написал несколько телефонных номеров на этой визитке.

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