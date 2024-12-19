В Бразилии ученикам запретили использовать мобильные телефоны в школах

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В Бразилии в школах запретили учащимся использовать мобильные телефоны. Законопроект одобрил Федеральный сенат конгресса страны, сообщается в пресс-службе верхней палаты.

Отмечается, что это сделано для защиты психического и физического здоровья детей и подростков. К исключениям относятся образовательные цели или экстренные случаи.

Сенатор Маркус Понтис пояснил, что использование мобильных телефонов вредит образовательному процессу. Школьники не взаимодействуют напрямую, хотя непосредственное общение является необходимой частью формирования навыков по окончании школы, считает он.

В свою очередь, сенатор Рожериу Маринью предложил внести поправку в одобренный законопроект, ограничив использование школьниками телефонов только до 9-го класса. Однако в ходе голосования поправку не приняли.

В России с 1 сентября школьникам запретили пользоваться телефонами на занятиях, за исключением экстренных случаев. Учителя также получили официальное право делать детям замечания. Как отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться только с разрешения учителя.