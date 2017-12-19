В консульстве РФ нет данных о пострадавших в Вашингтоне россиянах

19 декабря, 01:20
Фото: AP/Arnulf Stoffel/DPA
Данных о пострадавших россиянах во время аварии пассажирского поезда в Вашингтоне пока не поступало. Консульство РФ в Сиэтле находится на связи с правоохранительными органами.
"Мы находимся на связи с правоохранительными органами США. На данный момент сведений о пострадавших в аварии иностранных гражданах, включая россиян, не поступало", – цитирует ТАСС заявление консул-советника Генерального консульства РФ в Сиэтле Халит Айсин.
В ведомстве также пояснили, что американские правоохранительные органы пообещали российским дипломатам, что как только появится конкретная информация, их поставят в известность.
Ранее сообщалось, что железнодорожная авария пассажирского поезда компании Amtrak произошла в штате Вашингтон в США. Скоростной поезд сошел с рельсов на мосту. По последним данным, жертвами крушения стали шесть человек, еще 77 госпитализированы.
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