СМИ сообщили о шестерых жертвах крушения поезда в США

Фото: AP

Число жертв крушения поезда в штате Вашингтон в США увеличилось до шести человек, по данным СМИ. Ранее сообщалось о троих погибших.

Новые данные о числе жертв озвучило агентство Associated Press. Официальных комментариев от полиции все еще не поступало.

Ранее сообщалось, что авария произошла на железнодорожном путепроводе близ города Дюпонт в 80 километрах к югу от Сиэтла. Вагон состава рухнул на шоссе I-5. Известно, что попавший в аварию поезд впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом.

Предполагается, что пострадали при инциденте 77 человек. Отмечалось также, что в штате введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии.