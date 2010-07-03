На крупнейшего производителя электронных сигарет в США подали в суд

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Власти округа Лос-Анджелес и генеральный прокурор Калифорнии подали в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет в США – компанию Juul Labs. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Компанию обвиняют в том, что она рекламирует свою продукцию среди несовершеннолетних, не проводит проверки возраста покупателей электронных сигарет, а также не предупреждает о наносимом организму потребителей вреде.

Заявители считают, что использование электронных сигарет повышает риск возникновения раковых опухолей, пороков развития и проблем с репродуктивной системой. Они требуют от производителя выплатить штраф и устранить все нарушения. В самой компании эти обвинения отвергают.

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