Эрдоган усомнился в возможности доверять НАТО

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Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в том, что страна может и дальше доверять НАТО после того, как альянс отказался помочь Анкаре в приобретении ПВО.

Эрдоган напомнил, что в период максимального роста угроз с сирийской территории НАТО отозвала ракетные зенитные системы Patriot из Турции. Альянс также дал понять, что не будет оказывать поддержку стране, в случае нападения на нее.

"Когда же Турция начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ряд ведущих стран НАТО начали критиковать Анкару", – цитирует президента агентство Anadolu. По мнению главы государства, это подтверждает наличие проблем внутри альянса.

Кроме того, Эрдоган осудил действия США в Сирии. По его словам, Штаты под предлогом борьбы с терроризмом поддерживают и вооружают запрещенные организации. Он напомнил, что Вашингтон признал, что сотни боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация) покинули Ракку с ведома американских войск.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прокомментировал подписанное с РФ соглашение о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, страна была вынуждена заключить договор, поскольку страны НАТО не предоставили ей аналогичные системы ПВО из-за несогласия США.