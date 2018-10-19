Украина изъяла арестованное российское судно "Норд"

Прокуратура Украины передала российское рыболовецкое судно "Норд" Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передает РИА Новости со ссылкой на так называемую прокуратуру Крыма (структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с Россией).

Как отмечается, судно планируют выставить на аукцион.

Рыболовецкое судно "Норд" задержали 25 марта в Азовском море. Суд арестовал капитана Владимира Горбенко на два месяца по обвинению в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины".

В конце августа на Украине закрыли судебные дела о привлечении экипажа судна "Норд" к административной ответственности.

Экипажу инкриминировали незаконное пересечение границы. Рыбаков дважды не выпускали за пределы страны из-за наличия у них российских паспортов.

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия использует Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море для блокировки украинских портов в Бердянске и Мариуполе. По его словам, суда заходят в порты на 10% реже, что приводит к убыткам в "сотни миллионов гривен". Также убытки наносит простой кораблей перед проходом Керченского пролива или заходом в Азовское море.

Ранее пограничники Украины признались, что им не хватает ресурсов и техники для противостояния российской стороне в Азовском море. Военнослужащие РФ, как сообщалось, не прекращают "демонстрировать силу" на данной территории.