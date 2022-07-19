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16:04

Полиция Берлина потребовала освободить ее от обязанности отклеивать от асфальта активистов

за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Полицейские в Берлине просят освободить их от обязанности отклеивать от асфальта протестующих и возложить ее на власти города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз профсоюза полицейских Берлина.

"Последние несколько месяцев в Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту. Все чаще они стали использовать для этого быстротвердеющие строительные смеси, после использования которых руки невозможно без травм отделить от поверхности дороги. При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы", – отметили в организации.

При этом протестующие зачастую подают на полицейских иски в суд из-за нанесенных молотками и зубилами телесных повреждений.

По мнению председателя профсоюза полицейских (DPolG) в Берлине Бодо Пфальцграфа, специализированные дорожно-строительные компании должны проводить работы по высвобождению активистов. Данная мера возложит несение затрат на самих протестующих.

Ранее сообщалось, что порядка 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.

Когда Бербок высказалась в поддержку поставок Киеву тяжелого вооружения, протестующие включили вой сирены и начали выкрикивать слова "лгунья" и "подстрекательница войны".

Свыше 80 человек пострадали на протестах на Шри-Ланке

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