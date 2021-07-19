Во Франции заявили о начале четвертой волны COVID-19

19 июля, 22:39
Фото: Zuma\TASS
Во Францию пришла четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции, в стране отмечаются рекордно высокие темпы заражения, заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов", – сказал Атталь.
По его словам, за неделю число случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось вдвое. Ежедневно во Франции выявляют около 10 тысяч новых случаев COVID-19.
"В 80% случаев заражения речь идет о варианте "Дельта", который не обошел стороной ни один регион Франции", – добавил Атталь.
Ранее власти Турции заявили о возможности закрытия границ страны для иностранцев, если начнется резкий рост числа заболеваемости коронавирусом на фоне распространения штамма "Дельта".
18 июля в Турции зафиксировали максимальный с конца мая текущего года суточный прирост случаев коронавируса. Между тем за последнее время число заразившихся штаммом "Дельта" увеличилось втрое.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: