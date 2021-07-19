Во Франции заявили о начале четвертой волны COVID-19

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Во Францию пришла четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции, в стране отмечаются рекордно высокие темпы заражения, заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов", – сказал Атталь.

По его словам, за неделю число случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось вдвое. Ежедневно во Франции выявляют около 10 тысяч новых случаев COVID-19.

"В 80% случаев заражения речь идет о варианте "Дельта", который не обошел стороной ни один регион Франции", – добавил Атталь.

Ранее власти Турции заявили о возможности закрытия границ страны для иностранцев, если начнется резкий рост числа заболеваемости коронавирусом на фоне распространения штамма "Дельта".

18 июля в Турции зафиксировали максимальный с конца мая текущего года суточный прирост случаев коронавируса. Между тем за последнее время число заразившихся штаммом "Дельта" увеличилось втрое.