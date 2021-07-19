В СБУ сообщили, что ее сотрудники напали на украинских пограничников на границе с РФ

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Украинские пограничники подверглись нападению сотрудников Службы безопасности Украины на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ изданию "Сегодня".

Ранее появились данные от Госпогранслужба Украины, что наряд украинских пограничников подвергся нападению в Сумской области. В результате случившегося пострадали двое военнослужащих, у которых отобрали табельное оружие. Позднее пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко утверждал, что нападение случилось со стороны Украины, при этом его участники скрылись вглубь страны.

Как отметили в СБУ, на время досудебного расследования двое сотрудников ведомства, участвовавших в нападении, отстранены от работы.

"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны – безотносительно должностей и фамилий", – подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, в агентстве УНН сообщили, что СБУ уже удалось установить причастных к нападению. Эти данные ведомство передало следственным органам.

Ранее СМИ сообщили, что СБУ вызвала главу Минобороны РФ Сергея Шойгу для проведения следственных действий. Кроме того, аналогичная повестка, подписанная старшим следователем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко, была выписана и российскому бизнесмену Константину Малофееву.