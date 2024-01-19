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Казахстан перейдет на единый часовой пояс с 1 марта этого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.

В сообщении указано, что в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" внесены изменения, согласно которым ко всей территории государства будет применен пятый часовой пояс (UTC+5). В связи с этим властям городов Астана, Алма-Ата, Шымкента, а также Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля на 1 марта будет необходимо перевести местное время на час назад.

Уточняется, что в Казахстане на данный момент действуют два часовых пояса – UTC+5 и UTC+6. Большая часть республики, кроме западных регионов, находится в зоне шестого часового пояса. По словам ученых, он уже не соответствует единому солнечному времени и негативно влияет на биологические ритмы и здоровье человека.

Эксперты считают, что установление единого часового пояса положительно скажется на самочувствии граждан, устранит временные барьеры между жителями разных регионов республики, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии госорганов и экстренных служб.

Ранее британский врач Джонатан Лири рассказал об опасности смены часовых поясов. С его слов, при частых перелетах нарушаются пищеварительные процессы, а также может наступать обезвоживание. Поэтому он рекомендовал путешественникам поддерживать высокий уровень магния в организме.

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