В США выявили более 141 тысячи случаев коронавируса за сутки

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За прошедшие сутки число официально зарегистрированных случаев коронавируса в США выросло более чем на 141 тысячу. Об этом сообщает RT.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в стране подтвердили наличие COVID-19 у 24 079 204 человек. За тот же период было зарегистрировано более 399 тысяч летальных случаев. По последней информации, больше всего смертей подтвердили в штате Нью-Йорк – 41 173 тысячи при 116 502 выздоровевших.

Несколько дней назад мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что в городе ожидается нехватка доз вакцины от коронавируса. Градоначальник призвал федеральное правительство нарастить объем поставок.

