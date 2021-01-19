Скончался сын модели Стефани Сеймур

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Умер 24-летний сын модели Стефани Сеймур Гарри Брант, сообщает "Экспресс газета".

По данным СМИ, причиной скоропостижной смерти стала передозировка. Отмечается, что у молодого человека давно были проблемы с наркотиками.

Известно, что Бран собирался побороть свою зависимость и отправиться на лечение в реабилитационную клинику в этом году. Однако молодой человек не успел этого сделать.

Родителями Гарри были известная модель Стефани Сеймур и миллиардер Питер Брант. Сам молодой человек пошел по стопам матери и также стал манекенщиком.