В самом загруженном аэропорту мира отменили все рейсы

18 декабря, 04:59
Фото:ТАСС/Валерий Шарифулин
В крупнейшем в мире аэропорту Атланты отменены все рейсы. Из здания проводится эвакуация пассажиров.
"Все рейсы в аэропорту Атланты были отменены. Сотрудники аэропорта выводят пассажиров из самолетов и из терминалов", – написала в своем Twitter городская пожарная служба.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на энергетиков компании Georgia Power, восстановить энергоснабжение планируется к полуночи (к 08:00 по московскому времени).
"Ремонт в процессе, и мы рассчитываем восстановить энергоснабжение аэропорта к полуночи", – цитирует агентство сообщение энергетиков.
Ранее сообщалось, что аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте (штат Джорджия, США) перестал принимать рейсы из-за отключения электричества. Строители случайно перерезали линию электропередачи.
По другой версии, причиной отключения стал пожар в подземных электрических системах компании Georgia Power. Он затронул подстанции, обслуживающие аэропорт Атланты, из-за чего система автоматически изолировала участки с некорректно работающим оборудованием.
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