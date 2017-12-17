Самый загруженный в мире аэропорт Атланты перестал принимать рейсы из-за ЧП

17 декабря, 23:58
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте (штат Джорджия, США) перестал принимать рейсы из-за отключения электричества. Строители случайно перерезали линию электропередачи.
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США распорядилось на время прекратить отправку самолетов в Хартсфилд-Джексон из других аэропортов. Отложены и вылеты из Атланты, так как часть оборудования обесточена, сообщает РИА Новости.
Бригады специалистов работают вместе со служащими аэропорта, стараясь как можно скорее устранить причину неисправности.
Международный аэропорт Атланты является самым загруженным в мире. В 2016 году пассажиропоток авиагавани составил 104 миллиона человек.
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