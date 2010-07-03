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В мире

11:28

Сотрудник McDonald's признался, что два года добавлял клиентам лишний наггетс

за рубежом общество

Фото: ТАСС/PA Wire/Aaron Chown

Блогер из Канады Коди Бондарчак признался, что за время работы в McDonaldʼs он всегда добавлял клиентам дополнительный наггетс. Пользователи социальных сетей признали его героем. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я работал в McDonald's в течение 2,5 лет и помещал дополнительный наггетс почти в каждую порцию из 10 штук, сделанную мной", – написал блогер на свой странице в Twitter.

Пользователи социальных сетей восхитились поступком канадца и назвали его "Робин Гудом наггетсов". Они также поинтересовались, если ли сроки давности по такому "преступлению". По подсчетам самого блогера, он задолжал McDonaldʼs около 1,6 тысячи долларов.

Бондарчак также рассказал, что клиенты никогда не благодарили его за дополнительный наггетс, поскольку чаще всего он работал на стойке "МакАвто". "Хочется надеяться, что они приехали домой, увидели это и немного улыбнулись", – заключил блогер.

Ранее в Москве запустили сервис, который позволяет купить лишнюю еду из ресторанов, кафе и пекарен со скидкой. У сервиса пока есть только десять партнеров, а на сайте проекта еду можно заказать у трех. Проект позиционирует себя как инициативу по борьбе с проблемой пищевых отходов.

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