Сотрудник McDonald's признался, что два года добавлял клиентам лишний наггетс

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Блогер из Канады Коди Бондарчак признался, что за время работы в McDonaldʼs он всегда добавлял клиентам дополнительный наггетс. Пользователи социальных сетей признали его героем. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я работал в McDonald's в течение 2,5 лет и помещал дополнительный наггетс почти в каждую порцию из 10 штук, сделанную мной", – написал блогер на свой странице в Twitter.

Пользователи социальных сетей восхитились поступком канадца и назвали его "Робин Гудом наггетсов". Они также поинтересовались, если ли сроки давности по такому "преступлению". По подсчетам самого блогера, он задолжал McDonaldʼs около 1,6 тысячи долларов.

Бондарчак также рассказал, что клиенты никогда не благодарили его за дополнительный наггетс, поскольку чаще всего он работал на стойке "МакАвто". "Хочется надеяться, что они приехали домой, увидели это и немного улыбнулись", – заключил блогер.

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