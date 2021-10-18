Во Франции заявили, что в Минобороны страны проник "русский крот"

03:22
Фото: depositphotos/viperagp
Экс-глава Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернар Бажоле заявил, что в 2017 году в министерство обороны республики внедрился русский крот.
Эту информацию его попросила прокомментировать журналистка телеканала France 5 в ходе интервью для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры".
Репортер отметила, что канал получил заявление от канцелярии ведомства бывшего главы французского министерства обороны Ле Дриана, ныне занимающего пост главы министра иностранных дел. По ее словам, информация о русском кроте была подтверждена.
Бажоле заявил, что когда он был гендиректором DGSE, то довел эти сведения до властей, поскольку в то время шли разговоры, что стране больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет.
"Приоритет – борьба с терроризмом, но, несмотря на это, мы можем четко убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась", – приводит его слова РИА Новости.
Бажоле также заявил, что, по его данным, число российских шпионов во Франции остается как минимум на таком же уровне, что и в советское время.
Ранее СМИ сообщали, что телефонные номера президента Франции Эммануэля Макрона в 2019 году году могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: