Во Франции заявили, что в Минобороны страны проник "русский крот"

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Экс-глава Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернар Бажоле заявил, что в 2017 году в министерство обороны республики внедрился русский крот.

Эту информацию его попросила прокомментировать журналистка телеканала France 5 в ходе интервью для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры".

Репортер отметила, что канал получил заявление от канцелярии ведомства бывшего главы французского министерства обороны Ле Дриана, ныне занимающего пост главы министра иностранных дел. По ее словам, информация о русском кроте была подтверждена.

Бажоле заявил, что когда он был гендиректором DGSE, то довел эти сведения до властей, поскольку в то время шли разговоры, что стране больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет.

"Приоритет – борьба с терроризмом, но, несмотря на это, мы можем четко убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась", – приводит его слова РИА Новости.

Бажоле также заявил, что, по его данным, число российских шпионов во Франции остается как минимум на таком же уровне, что и в советское время.

Ранее СМИ сообщали, что телефонные номера президента Франции Эммануэля Макрона в 2019 году году могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus.