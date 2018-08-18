Американская телеведущая заявила о победе США над "коммунистической Японией"

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Американская телеведущая Эйнсли Эрхардт в эфире телеканала Fox News заявила, что США по итогам Второй мировой войны победили "коммунистическую Японию".

Журналистка привела такую реплику в качестве контраргумента на высказывание губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который отметил, что Америка "никогда и не была такой уж великой". "Мы победили коммунистическую Японию и радикальных исламистов", – парировала девушка.

Как пишет "Газета.ру", Эрхардт также сказала, что США являются "самой щедрой страной" и делают мир лучше. Соведущий Эрхардт попытался спасти ситуацию, сказав, что Соединенные Штаты победили "коммунизм, Японию и много что еще".

В своей истории Япония никогда не была коммунистической. Во время Второй мировой войны государство во главе с императором принимало участие в боевых действиях на стороне гитлеровской коалиции.

Ранее на заявление Куомо отреагировал президент США Дональд Трамп.

"Эндрю оплошал! Ошибочка вышла!" – написал американский лидер в Twitter, подчеркнув, что уже сделал Америку великой.