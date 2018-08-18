Трамп объявил, что уже сделал Америку великой

18 августа, 00:16
Фото: depositphotos/actionsports
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что уже сделал США великой страной. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.
"Я уже вновь сделал Америку великой! Просто взгляните на рынки, рабочие места, вооруженные силы − мы устанавливаем рекорды и сделаем еще лучше!" − ответил Трамп на недавнее высказывание губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что Америка "никогда не была такой уж великой".
"Эндрю оплошал! Ошибочка вышла!" − пошутил американский лидер.
Wow! Big pushback on Governor Andrew Cuomo of New York for his really dumb statement about America’s lack of greatness. I have already MADE America Great Again, just look at the markets, jobs, military- setting records, and we will do even better. Andrew “choked” badly, mistake!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2018 г.
Трамп также напомнил, что высказывания такого рода могут нанести вред политической карьере губернатора штата Нью-Йорк, намекнув, что многие хотят отставки Куомо. Президент США усомнился, стоит ли голосовать за политика, который не намерен "сделать Америку великой".
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