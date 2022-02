Трамп объявил, что уже сделал Америку великой

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что уже сделал США великой страной. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я уже вновь сделал Америку великой! Просто взгляните на рынки, рабочие места, вооруженные силы − мы устанавливаем рекорды и сделаем еще лучше!" − ответил Трамп на недавнее высказывание губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что Америка "никогда не была такой уж великой".

"Эндрю оплошал! Ошибочка вышла!" − пошутил американский лидер.

Wow! Big pushback on Governor Andrew Cuomo of New York for his really dumb statement about America’s lack of greatness. I have already MADE America Great Again, just look at the markets, jobs, military- setting records, and we will do even better. Andrew “choked” badly, mistake!