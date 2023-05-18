Похороны Елизаветы II обошлись правительству более чем в 200 млн долларов

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Правительство Великобритании потратило на похороны королевы Елизаветы II 161,7 миллиона фунтов стерлингов (204 миллиона долларов). Об этом сообщает британский Минфин.

По информации ведомства, в сумму вошли расходы не только на сами похороны, но и на связанные с ними мероприятия. На обеспечение безопасности потратили 74 миллиона фунтов, на прощание граждан с монархом – 54 миллиона фунтов, сообщает Минфин.

Елизавета II умерла 8 сентября прошлого года в возрасте 96 лет. С 14 сентября гроб с ее телом был выставлен в Вестминстерском дворце.

Церемония государственных похорон королевы прошла 19 сентября. Процесс погребения сопровождался похоронной песнью, которую исполнил одинокий волынщик. На церемонии присутствовали все члены королевской семьи, бывшие и действующие служащие Короны, высокопоставленные чиновники, в том числе президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Вальтер Штайнмайер.