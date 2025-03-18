Последний летчик, участвовавший в битве за Британию в 1940 году, умер в возрасте 105 лет

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Последний выживший летчик, который участвовал в битве за Британию в 1940 году, Джон Пэдди Хемингуэй умер в возрасте 105 лет, говорится в сообщении Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании.

Хемингуэй мирно скончался 17 марта 2025 года, уточнили в пресс-службе.

Он родился 17 июля 1919 года в Дублине, в 1938 году вступил в Королевские ВВС, а летом 1940 года стал одним из пилотов, сыгравших решающую роль в защите Соединенного Королевства от нацистов. В 1941 году его наградили крестом "За выдающиеся летные заслуги".

