Генпрокуратура Литвы связала поджог магазина IKEA с российскими спецслужбами

Фото: depositphotos/blinow61

Генеральная прокуратура Литвы заявила, что поджог магазина IKEA в Вильнюсе может быть связан с деятельностью российских спецслужб. Об этом сообщило местное радио, передает РИА Новости.

Главный прокурор департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Артурас Урбелис заявил, что "организатором этих действий является Россия, это связано с военной разведкой, с силовыми структурами".

Такой вывод прокурор объяснил тем, что магазины IKEA на территории России закрыты. При этом отмечается, что двое подозреваемых в поджоге, совершенном в мае 2024 года, являются гражданами Украины, один из них на момент инцидента был несовершеннолетним.

Ранее власти Литвы приступили к демонтажу линий электропередачи (ЛЭП) в сторону Калининградской области РФ. Это первая ЛЭП, которая будет демонтирована после присоединения энергосистемы Прибалтики к континентальной Европе.

Всего в стране снесут 554 опоры и демонтируют около 230 километров проводов. Планируется завершить все работы за полтора года.