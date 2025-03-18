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Генпрокуратура Литвы связала поджог магазина IKEA с российскими спецслужбами
Фото: depositphotos/blinow61
Генеральная прокуратура Литвы заявила, что поджог магазина IKEA в Вильнюсе может быть связан с деятельностью российских спецслужб. Об этом сообщило местное радио, передает РИА Новости.
Главный прокурор департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Артурас Урбелис заявил, что "организатором этих действий является Россия, это связано с военной разведкой, с силовыми структурами".
Такой вывод прокурор объяснил тем, что магазины IKEA на территории России закрыты. При этом отмечается, что двое подозреваемых в поджоге, совершенном в мае 2024 года, являются гражданами Украины, один из них на момент инцидента был несовершеннолетним.
Ранее власти Литвы приступили к демонтажу линий электропередачи (ЛЭП) в сторону Калининградской области РФ. Это первая ЛЭП, которая будет демонтирована после присоединения энергосистемы Прибалтики к континентальной Европе.
Всего в стране снесут 554 опоры и демонтируют около 230 километров проводов. Планируется завершить все работы за полтора года.