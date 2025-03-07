Захарова заявила, что Литва в списке угроз не упомянула "святую воду и осиновый кол"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Литва в перечне главных угроз стране забыла перечислить "святую воду и осиновый кол". Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала доклад спецслужб Литвы, в котором Россия, Белоруссия и Китай названы главными угрозами для страны.

"Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол", – отметила Захарова.

Ранее власти Литвы приступили к демонтажу линий электропередачи (ЛЭП) в сторону Калининградской области РФ. Это первая ЛЭП, которая будет демонтирована после присоединения энергосистемы Прибалтики к континентальной Европе.

Всего в стране снесут 554 опоры и демонтируют около 230 километров проводов. Планируется завершить все работы за полтора года.