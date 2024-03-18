КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

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Северная Корея в ночь на 18 марта запустила в сторону Японского моря, предположительно, две баллистические ракеты. Об этом сообщается на сайте японской береговой охраны.

Уточняется, что, предварительно, обе ракеты уже упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал от руководства армии активизировать практику проведения военных учений в условиях, максимально приближенных к боевым действиям современной войны.

До этого Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк КНДР в рамках прошедших в стране соревнований танковых экипажей. Он оказался удовлетворен демонстрацией танка, подчеркнув его ударную силу и маневренность.

Новости мира: военные КНДР запустили несколько крылатых ракет в сторону Японского моря