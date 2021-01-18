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В мире

11:58

Музыканта Dr. Dre выписали из больницы после аневризмы

за рубежом

Фото: AP/Richard Shotwell/Invision

Американский рэпер Андре Ромелл Янг, более известный под сценическим именем Dr. Dre, выписан из больницы после аневризмы сосуда головного мозга, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя музыканта Питера Патерно.

Он рассказал, что певец находился на лечении в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелес. Сейчас, по его словам, он находится дома и уже идет на поправку.

Музыкант является основателем стиля "джи-фанк" и одного из стилей рэп-музыки, появившегося в середине 80-х в Лос-Анджелесе. Помимо сольного творчества, Dr. Dre продюсировал альбомы рэперов Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Xzibit и других.

Музыкальную карьеру Dr. Dre начал в группе World Class Wreckin’ Cru, а широкую известность приобрел в 1980–1990-х годах в группе N.W.A. В 1992 году он выпустил свой первый сольный альбом The Chronic, за который получил премию "Грэмми".

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