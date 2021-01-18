Десятки вооруженных американцев собрались у парламента в Мичигане – СМИ

Фото: AP/TASS/Paul Sancya

Десятки американцев с оружием собрались у здания парламента Мичигана в столице штата городе Ленсинг. Такую информацию сообщает телеканал MSNBC.

По данным СМИ, на месте находятся многочисленные журналисты. Собравшиеся граждане демонстративно носят стрелковое оружие, владение которым в штате разрешено.

Сотрудники полиции оцепили периметр вокруг здания. Рядом находятся бойцы нацгвардии на джипах и броневиках. Кроме того, в небе были замечены вертолеты.

При этом доступ к лужайке рядом с парламентом открыт. Некоторые собравшиеся граждане и журналисты находятся там.

6 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах. По его словам, он не намерен сдаваться.

После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.