В Белоруссии сообщили о прекращении поставок электроэнергии на Украину

17:35
Фото: ТАСС/Эрик Романенк
В министерстве энергетики Белоруссии сообщили о прекращении поставок электроэнергии на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", – говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, возможность новых продаж будет рассмотрена страной с учетом технических возможностей.
Ранее сообщалось, что некоторые участники энергорынка Украины получили уведомление от белорусской компании "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии.
За несколько дней до этого Белоруссия по запросу Киева начала аварийные поставки электроэнергии на Украину. Они прекратились вечером в тот же день, поскольку стороны не заключали долгосрочных коммерческих контрактов.
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