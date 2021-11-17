В Белоруссии сообщили о прекращении поставок электроэнергии на Украину

Фото: ТАСС/Эрик Романенк

В министерстве энергетики Белоруссии сообщили о прекращении поставок электроэнергии на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", – говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, возможность новых продаж будет рассмотрена страной с учетом технических возможностей.

Ранее сообщалось, что некоторые участники энергорынка Украины получили уведомление от белорусской компании "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии.

За несколько дней до этого Белоруссия по запросу Киева начала аварийные поставки электроэнергии на Украину. Они прекратились вечером в тот же день, поскольку стороны не заключали долгосрочных коммерческих контрактов.