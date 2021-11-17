В посольстве РФ призвали находящихся в Уганде россиян соблюдать меры предосторожности

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Посольство России призывает граждан, находящихся в Уганде, соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

"В связи с возросшим уровнем террористической угрозы в Уганде посольство настоятельно рекомендует находящимся в стране росгражданам соблюдать необходимые меры предосторожности, по возможности избегать мест массового скопления людей, особенно рынков и крупных торговых центров", – говорится в Twitter-аккаунте дипмиссии.

Утром 16 ноября в столице Уганды прогремело два взрыва. Один из них произошел возле полицейского участка, второй – на Парламентской авеню.

По данным Agence France-Presse, в результате взрывов пострадали 33 человека, в том числе 21 полицейский. Ответственность за происшествия взяла на себя запрещенная на территории РФ террористическая группировка "Исламское государство".

Ранее у здания больницы в Ливерпуле взорвалась машина, в результате чего погиб один человек. Британские правоохранительные органы квалифицируют происшествие как теракт.

