Власти Кореи ужесточают ограничительные меры из-за распространения COVID-19

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Власти Южной Кореи с 19 ноября ужесточают меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса в регионе, в который входят Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее города провинций Чхунчхон-Намдо, Канвондо и Чолла-Намдо уже ввели уровень социального дистанцирования 1,5.

Он обязывает граждан соблюдать более строгие санитарные правила: нельзя проводить собрания, на которых присутствуют более 100 человек. На подобных мероприятиях публика не сможет петь, скандировать лозунги, есть. В барах, ночных клубах и концертных залах ограничивается число гостей, кроме того, обязательно соблюдение социальной дистанции в 2 метра. В школах действуют ограничения на заполненность мест – не более 30%.

Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин обратился к жителям с просьбой отнестись в новым мерам с пониманием, а также содействовать усилиям правительства в борьбе с распространением коронавируса.

В России за последние сутки выявили 22 410 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 556 случаях (24,8%). В столице за последние 24 часа подтвердили 5 882 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализировали за сутки 1 444 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 390 человек.