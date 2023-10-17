Экоактивистку Грету Тунберг задержали в Лондоне

Фото: ТАСС/Zuma

Полиция задержала шведскую экологическую активистку Грету Тунберг в ходе протестной акции в Лондоне. Об этом экодвижение Fossil Free London сообщило в соцсети X.

На прикрепленной к тексту фотографии двое полицейских держат Тунберг за руки, на ней виден значок с надписью "Долой нефтяные деньги". Акция проходила у отеля InterContinental London Park Lane, где 17 октября начался трехдневный форум Energy Intelligence. На нем собираются представители крупнейших нефтегазовых компаний.

В июле шведский суд оштрафовал активистку на 1 500 крон (около 144 долларов) за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстраций после митинга в Мальме. Тогда она вместе с членами организации Reclaim the Future попыталась заблокировать въезд в порт Мальме. Так участники акции хотели выразить протест против использования ископаемого топлива.

В январе Тунберг задержали во время протестов на западе Германии. Она была среди демонстрантов, которые выступают против строительства угольной шахты на месте заброшенного поселения Лютцерат.

Грету Тунберг будут судить за неповиновении полиции