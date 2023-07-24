Суд оштрафовал Грету Тунберг за демонстрацию в шведском Мальме

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Шведский суд оштрафовал Грету Тунберг на 1 500 крон (около 144 долларов) за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстраций после митинга в Мальме. Об этом сообщает агентство AFP.

Инцидент, за который 20-летняя экоактивистка предстала перед судом, произошел 19 июня. Тогда она вместе с членами организации Reclaim the Future попыталась заблокировать въезд в порт Мальме. Так участники акции хотели выразить протест против использования ископаемого топлива.

"Мы <...> остановим инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом. Мы возвращаем будущее", – писала Тунберг у себя в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

О задержании Тунберг стало известно 21 июня. Позже ее отпустили, не предъявив обвинений. 24 июля французские СМИ писали, что экоактивистке по возбужденному в ее отношении делу может грозить до шести месяцев тюремного заключения.



Шведской экоактивистке Грете Тунберг грозит шесть месяцев тюрьмы