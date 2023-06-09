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Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг закончила школу. Об этом девушка написала в социальной сети Twitter.

Она добавила, что из-за этого больше не сможет проводить школьные забастовки, посвященные климату. Однако активистка продолжит этим заниматься, но уже за пределами образовательного учреждения, так как "общество все еще движется не в том направлении в плане отношения к окружающей среде", заявила шведка.

В сообщении Тунберг призналась, что то внимание, которое привлекла ее деятельность, было для нее неожиданным. Она не думала, что это приведет к созданию движения Fridays for Future.

Свою первую школьную забастовку активистка провела в 2018 году. Она решила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимание на проблему засухи и лесных пожаров в Швеции, вызванных глобальным потеплением.

В 2019 году на открытии саммита ООН по климату Тунберг обвинила мировых лидеров в украденном у нее детстве. По словам шведки, власти делают недостаточно для борьбы с загрязнением атмосферы. Она выступила с эмоциональной речью, в которой назвала политиков предателями и пообещала, что будущие поколения не простят их бездействие.

До этого девушку выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ее номинировали двое шведских и двое норвежских политиков. Сама Тунберг призналась, что для нее это очень почетно.

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