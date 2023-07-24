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Шведская экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом из-за поведения на митинге
Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Шведской экоактивистке Грете Тунберг грозит до 6 месяцев тюрьмы из-за поведения во время демонстрации в городе Мальме, она предстанет перед судом. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на французские СМИ.
Как уточнили журналисты, речь идет об акции 19 июля, когда Тунберг с другими активистами попытались заблокировать въезд в порт города. Таким образом девушка выражала протест против использования ископаемого топлива.
Отмечается, что в ходе протеста Тунберг и экоактивисты нарушили автомобильное движение и отказались подчиняться приказам сотрудников полиции, которые попросили их уйти с проезжей части.
Ранее сообщалось, что Тунберг задержали после акции в Швеции. Однако вскоре ее отпустили, не предъявив обвинений.
Позже Тунберг обвинили в неповиновении властям. Прокурор заявила, что обычно такие дела заканчиваются штрафом.
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