В Турции подросток наткнулся на следы древнейшей цивилизации

19:50
Фото: depositphotos/krugloff
В Турции 16-летний подросток, пасший скот, наткнулся на набор доисторических каменных орудий, которые оказались ценными артефактами, сообщает Daily Sabah.
Необычная находка была сделана в восточной провинции Тунджели. По мнению специалистов, найденные предметы могут пролить свет на историю ранней цивилизации.
Исследования продолжаются, но уже ясно, что найденные артефакты датируются периодом от 20 до 200 тысяч лет назад.
"В районе Оваджик мы нашли останки эпохи эпипалеолита, предшествующей первому периоду оседлых, постоянных поселений", – рассказал археолог Ясемин Йылмаз.
До сих пор считалось, что самые ранние известные поселенцы прибыли в Тунджели между 5500 и 3500 годом до нашей эры. Новая находка доказывает, что люди появились там значительно раньше.
Ранее археологи из Университета Сиены раскопали останки животного, которое может быть одной из первых в мире одомашненных собак.
Найденным костям от 14 до 20 тысяч лет. Обнаружили их в двух палеолитических пещерах на юге Италии – пещере Пагличчи и пещере Романелли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: