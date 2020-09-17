В Турции подросток наткнулся на следы древнейшей цивилизации

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В Турции 16-летний подросток, пасший скот, наткнулся на набор доисторических каменных орудий, которые оказались ценными артефактами, сообщает Daily Sabah.

Необычная находка была сделана в восточной провинции Тунджели. По мнению специалистов, найденные предметы могут пролить свет на историю ранней цивилизации.

Исследования продолжаются, но уже ясно, что найденные артефакты датируются периодом от 20 до 200 тысяч лет назад.

"В районе Оваджик мы нашли останки эпохи эпипалеолита, предшествующей первому периоду оседлых, постоянных поселений", – рассказал археолог Ясемин Йылмаз.

До сих пор считалось, что самые ранние известные поселенцы прибыли в Тунджели между 5500 и 3500 годом до нашей эры. Новая находка доказывает, что люди появились там значительно раньше.

Ранее археологи из Университета Сиены раскопали останки животного, которое может быть одной из первых в мире одомашненных собак.

Найденным костям от 14 до 20 тысяч лет. Обнаружили их в двух палеолитических пещерах на юге Италии – пещере Пагличчи и пещере Романелли.