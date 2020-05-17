Ученые нашли антитело для полной блокировки COVID-19

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Американские ученые обнаружили антитело, способное полностью заблокировать коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщили специалисты компании Sorrento Therapeutics, для поиска были исследованы миллиарды различных антител. В итоге ученым удалось установить, что одно из них способно на 100 процентов обезопасить клетки человека от заражения SARS-CoV-2.

Уточняется, что искомое антитело получило первичное название STI-1499.

"STI-1499 полностью нейтрализовал инфекционные свойства вируса при очень низкой дозе антител, что делает его первым кандидатом для дальнейшего тестирования и исследования", – сообщили в американской компании.

По словам специалистов, найденное антитело STI-1499 способно "обволакивать" вирус и выводить его из организма человека в течение четырех суток.

"Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает", – пояснил основатель компании доктор Генри Джи.

На данном этапе компания не имеет права на производство лекарства по причине того, что испытания антитела проводились только в лаборатории. Джи подчеркнул, что в свое время препарат станет ключом к снятию карантинных мер.

"Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не понадобится", – заключил основатель Sorrento Therapeutics.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала препарат, подавляющий COVID-19 за 48 часов. Она отметила, что клиническими исследованиями препарата занимаются четыре ведущих центра ФМБА.