Ученые нашли антитело для полной блокировки COVID-19

04:06
Фото: EPA/TASS/RUNGROJ YONGRIT
Американские ученые обнаружили антитело, способное полностью заблокировать коронавирусную инфекцию COVID-19.
Как сообщили специалисты компании Sorrento Therapeutics, для поиска были исследованы миллиарды различных антител. В итоге ученым удалось установить, что одно из них способно на 100 процентов обезопасить клетки человека от заражения SARS-CoV-2.
Уточняется, что искомое антитело получило первичное название STI-1499.
"STI-1499 полностью нейтрализовал инфекционные свойства вируса при очень низкой дозе антител, что делает его первым кандидатом для дальнейшего тестирования и исследования", – сообщили в американской компании.
По словам специалистов, найденное антитело STI-1499 способно "обволакивать" вирус и выводить его из организма человека в течение четырех суток.
"Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает", – пояснил основатель компании доктор Генри Джи.
На данном этапе компания не имеет права на производство лекарства по причине того, что испытания антитела проводились только в лаборатории. Джи подчеркнул, что в свое время препарат станет ключом к снятию карантинных мер.
"Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не понадобится", – заключил основатель Sorrento Therapeutics.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала препарат, подавляющий COVID-19 за 48 часов. Она отметила, что клиническими исследованиями препарата занимаются четыре ведущих центра ФМБА.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: