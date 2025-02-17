Глава минюста Франции Дарманен возмутился массажем для заключенных на 14 февраля

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Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен посетил тюрьму в Конде-сюр-Сарт и возмутился проведением там массажа и вручением заключенным подарков в виде крема на 14 февраля, пишет издание Le Figaro.

Политик заявил, что в соответствующих местах лишения свободы не может быть и речи о том, чтобы организовывать какие-либо развлекательные мероприятия. Причем он подчеркнул, что это шокирует не только его самого, но и простых жителей.

Теперь по его указу в тюрьмах ограничат возможные активности для заключенных, оставив только репетиторство, занятия французским языком, трудовую деятельность и спортивные активности на территории.

При этом издание указало, что это уже не первый подобный инцидент во Франции. Например, в 2022 году в одной из тюрем состоялись соревнования по картингу.

Ранее задержанный по обвинению в особо крупном мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев сравнил изолятор, где он находится, с гостиницей. Его поместили в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, известном как "Кремлевский централ". Он считает один из самых строгих изоляторов, куда попадают генералы, адвокаты и юристы.

Пашаев отметил прекрасные условия, заявив, что в учреждении все находится на наивысшем уровне. Помимо ремонта, в изоляторе есть спортзал и душ, также там каждую неделю меняют постельное белье и позволяют заказывать еду из местного ресторана.