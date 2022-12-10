Тревел-эксперт рассказала об отелях, расположенных в бывших тюрьмах

Вряд ли кто-то захочет сидеть за решеткой по доброй воле, и тем более за это платить. Однако предприимчивые бизнесмены по всему миру отстроили в зданиях бывших тюрем отели, которые с каждым годом привлекают все больше путешественников. Интерес к таким необычным гостиницам продиктован в первую очередь историей: любопытно переночевать в камере и прогуляться по коридорам, по которым водили серийных убийц. Мы выбрали для вас пять отелей в бывших тюрьмах, два из которых находятся в России.

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet (Стамбул, Турция)

Тюрьма Султанахмет, построенная в 1918–1919 годах, была первой в городе. Здесь содержались и мужчины, и женщины, и даже дети. Но в основном сюда свозили писателей и художников, которые были осуждены за диссидентство. Впоследствии тюрьма сменила профиль с политического на военный, а в 1992 году была отреконструирована, после чего превратилась в роскошный отель. О мрачном прошлом сегодня здесь напоминают только массивные тяжелые двери и рисунки на мраморных колоннах, которые в свое время нацарапали заключенные.

Сколько стоит: стандартный номер на двоих обойдется от 595 евро в сутки.

Как добраться до Стамбула: прямой рейс из Москвы – от 19 000 рублей (туда и обратно).

Hostel Celica (Любляна, Словения)

Этот хостел находится в здании бывшей военной тюрьмы 1882 года. В начале 2000-х оно было отдано на откуп художникам, разрисовавшим камеры кто во что горазд. О тюрьме сегодня здесь напоминают только решетки на окнах и грубая массивная мебель, в остальном же это симпатичный скандинавский минимализм. В одной из бывших камер сделали комнату для медитаций, где стоят алтари каждой из мировых религий. В ресторане отеля регулярно проходят концерты и перформансы, а в галерее – лекции и литературные вечера.

Сколько стоит: койко-место в номере на 12 человек – от 22 евро.

Как добраться до Любляны: прямых рейсов нет, с пересадкой в Стамбуле – от 50 000 рублей (туда и обратно). Визы в Словению выдаются, но только при предъявлении билета на самолет (билет на поезд или маршрут на автомобиле не принимается).

Langholmen (Стокгольм, Швеция)

Тюрьма Лангхольмен расположена на одноименном острове в центре Стокгольма. Она известна тем, что здесь был приведен в исполнение последний в стране смертный приговор: 1910 году тут казнили серийного убийцу Альфреда Андера. В 1975 году тюрьма была закрыта, а сегодня здесь располагается отель. Камеры переоборудованы в номера, пропускной пункт – в кафе, а больница – в ресторан и бар.

Сколько стоит: номер экономкласса с двухъярусной кроватью – от 62 евро в сутки на двоих.

Как добраться до Стокгольма: прямых рейсов нет, долететь можно с пересадкой в Стамбуле или Анталье от 26 000 рублей (туда и обратно).

Апарт-отель Vertical Boutique BW Signature Collection (Москва, Россия)

Этот отель открылся в 2021 году в одном из административных зданий Таганской тюрьмы, построенном в 1908 году. Само исправительное учреждение существовало с 1804 года. В разное время здесь отбывали свой срок, например, купец и меценат Савва Мамонтов, писатель Леонид Андреев и революционер Анатолий Луначарский.

Правдами и неправдами договорившись с администрацией, для заключенных здесь выступал Федор Шаляпин. Есть версия, что именно он и именно здесь впервые исполнил известную тюремную песню "Таганка". Сегодня тут располагается респектабельный отель, а о тюремном прошлом говорят только голые кирпичные стены, которые сегодня называют стилем лофт.

Сколько стоит: двухместный номер – от 3 570 рублей в сутки.

Хостел "Узник", Тобольск

Тюремный замок был построен в середине 19 века в трех шагах от местного Кремля. Из-за жестких условий содержания тюрьму прозвали Тобольским централом: заключенные сами заготавливали дрова, варили еду, стирали одежду и ухаживали за больными.

Сегодня в бывших карцерах тюремного замка размещается хостел. Здесь есть камеры на двоих, а самый большой отсек рассчитан на 16 коек. Вид из окна – на двор для прогулок и расстрельную стену. Для желающих проводят экскурсии и рассказывают о системе наказаний в Сибири. Если острых ощущений не хватило, можно переночевать "под стражей" в настоящей камере.

Сколько стоит: койко-место – от 600 рублей в сутки с человека.

Как добраться: ближайший аэропорт находится в Тюмени, прямой рейс из Москвы – от 5 370 рублей (туда и обратно), далее на электричке до Тобольска 3–4 часа, стоимость билета – от 468 рублей в одну сторону.

