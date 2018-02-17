Белый дом возложил на СМИ вину за хаос вокруг обвинений в адрес России

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Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли считает, что демократы и ведущие СМИ создали в США "больше хаоса, чем Россия". Об этом сообщает издание The Hill.

По его словам, члены демократической партии и крупнейшие средства массовой информации распространяли ложную информацию о работе Роберта Мюллера, который расследует дело о "российском вмешательстве" в выборы.

"Они продолжают лгать американскому народу больше года, и американцы, должно быть, разгневаны этим", – заявил Гидли.

В конгрессе США ведутся независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, пока Москва не увидит факты о якобы "вмешательстве" России в выборы в США, все остальное останется трепотней.