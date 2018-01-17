Учебный военный самолет‍ потерпел крушение в Турции

17 января, 16:33
Фото: AP/Hurriyet
Учебный военный самолет разбился на юго-западе Турции. В результате авиакатастрофы погибли три человека, сообщили в Генштабе ВС Турции.
Как уточнили в турецком генштабе, речь идет о самолете CASA СN-235, который был приписан к базе ВВС Турции в провинции Эскишехир. По данным военных, этот полет был частью плановой летной подготовки. На борту CASA находились два пилота и техник.
Как сказано в сообщении турецкого военного ведомства, передает РИА Новости, вскоре после того, как самолет внезапно пропал с радаров, начались его поиски. Спустя примерно два часа в северной части озера Эгирдир спасатели нашли обломки самолета и тела трех погибших.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что самолет упал в труднодоступной горной местности, недалеко от населенного пункта Ялвач.
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