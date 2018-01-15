Эксперт объяснила желание Турции уничтожить "силы безопасности" в Сирии

15 января, 17:59
Фото: ТАСС/Zuma/Emrah Oprukcu
Политолог-востоковед Каринэ Геворгян рассказала RT причины противоречий между Турцией и США в связи с намерением американской коалиции создать "силы безопасности границы" на севере Сирии.
"Турецкая армия уже фактически начинает операцию в Африне, направленную против сирийских курдов. Американцы поддерживают часть курдов, несмотря на то, что Рабочую партию Курдистана они признают террористической организацией", – сказала Геворгян.
По ее словам, американцам все же достаточно тяжело "отделить эти зерна от плевел", и поддержку они оказывают. Эрдоган решил начать военную операцию в Африне, и это будет означать углубление противоречий между интересами США, их поддержкой курдских отрядов самообороны и Турцией, резюмировала эксперт. Также она отметила, что США и Турция могут вернуться на стадию переговоров и найти выход из сложившейся ситуации.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США "силы безопасности границы" в Сирии отметив, что они угрожают национальной безопасности Турции.
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