Эксперт объяснила желание Турции уничтожить "силы безопасности" в Сирии

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Политолог-востоковед Каринэ Геворгян рассказала RT причины противоречий между Турцией и США в связи с намерением американской коалиции создать "силы безопасности границы" на севере Сирии.

"Турецкая армия уже фактически начинает операцию в Африне, направленную против сирийских курдов. Американцы поддерживают часть курдов, несмотря на то, что Рабочую партию Курдистана они признают террористической организацией", – сказала Геворгян.

По ее словам, американцам все же достаточно тяжело "отделить эти зерна от плевел", и поддержку они оказывают. Эрдоган решил начать военную операцию в Африне, и это будет означать углубление противоречий между интересами США, их поддержкой курдских отрядов самообороны и Турцией, резюмировала эксперт. Также она отметила, что США и Турция могут вернуться на стадию переговоров и найти выход из сложившейся ситуации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США "силы безопасности границы" в Сирии отметив, что они угрожают национальной безопасности Турции.