Маск посоветовал Безосу вместо отдыха в джакузи заниматься космическими разработками

10:16
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Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что его конкуренту, главе Blue Origin и Amazon Джеффу Безосу следует посвящать больше времени космическим разработкам, а не сидеть в джакузи. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Я пытаюсь убедить его посвящать больше времени Blue Origin, чтобы эта компания лучше развивались. Знаете, один мой друг так и говорит, что ему стоит меньше сидеть в джакузи и больше времени проводить в Blue Origin", – сказал Маск.
По его мнению, Безос слишком серьезно относится к своей персоне, не уделяя при этом должного влияния инженерным мелочам в собственных космических разработках.
"Мне кажется, что он не намерен тратить свои мыслительные способности на изучение деталей в инженерных вопросах. Но ведь дьявол кроется именно в деталях", – добавил бизнесмен.
Ранее Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time. До этого бизнесмен был признан первым в истории человеком с состоянием 300 миллиардов долларов.
Таких показателей ему удалось достичь в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla. Их рост превысил 13%, это обеспечило компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов, а капитал Маска за один день вырос более чем на 41 миллиард долларов.
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