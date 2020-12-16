В Молдавии русскому языку вернули статус языка межнационального общения

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В Молдавии русскому языку вернули статус межнационального общения, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение входит в новый закон о функционировании языков в стране. Он был утвержден парламентом Молдавии.

Закон подразумевает предоставление гражданам страны информации со стороны властей в том числе и на русском языке. В документе также прописана возможность изучать и говорить на родном языке.

Ранее этот статус не был прописан. Летом 2018 года Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о функционировании языков, который был принят еще в советское время.

В ноябре лишить русский язык официального статуса призвали в Киргизии. Об этом заявил член Конституционного совещания страны Садирдин Торалиев. Он отмечал, что только киргизский язык должен иметь статус государственного.