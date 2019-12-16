Эксперт дал оценку реакции США на слова Эрдогана о закрытии военных баз

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Военный эксперт прокомментировал реакцию Соединенных Штатов на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о закрытии для американцев военных баз страны. Об этом информирует RT со ссылкой на полковника в отставке Виктора Литовкина.

Специалист дал оценку заявлению Вашингтона о том, что Америка рассматривает нахождение своих военных на базах Турции в качестве символа многолетнего межгосударственного сотрудничества.

"Это такое миролюбивое напоминание Турции, что они являются союзниками, что не надо ссориться. Но не Турция начала ссориться, а США", – отметил Литовкин.

По его словам, Штатам необходимо применять более гибкую политику в отношении турецкой стороны, а также других государств и отказаться от размахивания "жупелом и дубинкой".

Кроме того, эксперт добавил, что возможное закрытие Анкарой военных баз Инджирлик и Кюреджик для американских военнослужащих в случае введения антитурецких санкций будет серьезным ударом для НАТО и США.

"Потерять такую базу – это потерять опору на Ближнем Востоке", – резюмировал Литовкин.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть американские военные базы. Таким образом Турция намерена дать отпор любым санкциям со стороны США.