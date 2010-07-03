Эксперт дал оценку заявлению Турции об авиабазе Инджирлик

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Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский оценил заявление главы МИД Турции о том, что Анкара намерена рассмотреть вопрос присутствия военных США на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских комплексов С-400.
По словам эксперта, подобное заявление является весомым аргументом, поскольку Инджирлик – самая крупная авиабаза, отличающаяся хорошей модернизацией.
"Для американцев это будет достаточно серьезный стратегический урон", – цитирует Надеин-Раевского RT.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что американцы остановятся и не будут дальше рушить отношения с Турцией, поскольку для Штатов потеря Турции как восточного форпоста НАТО будет невосполнимой.
Ранее стало известно о том, что Анкара пригрозила Вашингтону закрыть для американских военных авиабазу Инджирлик. Такое заявление сделал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.