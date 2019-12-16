С гололедицей в Германии собираются бороться с помощью рассола

На юге Германии собираются бороться с гололедицей с помощью обычного рассола, передает телеканал Москва 24.

До сих пор дорожные службы сами изготавливали солевой раствор, которым поливают замерзшие улицы Баварии. Производитель же соленых огурцов предложил отдавать им остатки рассола.

По планам пилотного проекта рассола хватит на обработку 1,5 тысячи километров дорог. Это позволит сэкономить около семи тонн соли.

В апреле сообщалось, что спортсмены в США заинтересовались огуречным рассолом. За напиток, который, по словам специалистов, восстанавливает мышечную ткань, они готовы платить любые деньги.

О пользе рассола и ажиотаже вокруг него рассказывают не только журналисты. По словам менеджера магазина по продаже солений Майка Чу, стоимость одной банки может достигать 15 долларов (примерно 980 рублей). Впрочем, некоторые берут сразу ведро за 45 долларов (чуть меньше трех тысяч рублей).

Боец MMA Джейсон Маркланд заявил, что польза напитка оправдывает высокую стоимость. В любви к рассолу призналась и тренер Ли Герсен, которая пьет его прямо из банки.