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11:12

Главный нарколог России перечислил лучшие способы побороть похмелье

общество праздники Новый год

11:12

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Фото: depositphotos/belchonock

Главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн сообщил, как встречать Новый год, чтобы не заработать похмелье. Он отметил: чтобы облегчить влияние алкоголя на организм, нужно просто как можно дольше растягивать промежутки между употреблением спиртного и пить небольшими дозами. Врач также отмечает, что нельзя похмеляться алкоголем, что бы ни происходило.

"Для снятия симптомов похмелья есть кисломолочные продукты, крепкий бульон-суп, капустный рассол, в аптеках можно купить препараты янтарной кислоты. Не стоит покупать аспиринсодержащие препараты, потому что желудок раздражен и может появиться гастрит или даже кровотечение", – сказал Брюн в интервью агентству "Интерфакс".

Он также подчеркнул, что не нужно пытаться сбить похмелье спортивными тренировками. Это наоборот может быть очень опасно, поскольку функциональные системы на пределе, перенапряжена сердечно-сосудистая система. Если к этому прибавить еще и физическую нагрузку, это может привести к опасным последствиям вплоть до остановки сердца, заявил врач.

Нарколог отметил, что позитивно относится к предложению Минздрава повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года. Он заявил, что это решение назрело давно, и оно правильно. Врачи считают, что подростковый возраст среднестатистически заканчивается все-таки к 21 году, а не к 18. Поэтому, когда 18–19-летние молодые люди получают доступ к алкоголю, они не всегда способны контролировать объемы выпитого, и это может быть опасно для их организма, подытожил нарколог.

У многих людей перед Новым годом, вопреки ожиданиям, не появляется того самого счастливого "новогоднего настроения". На волне праздников и с наступлением январских выходных у них начинается эмоциональный спад и депрессия. Редакция портала Москва 24 решила разобраться, что делать, чтобы не поддаться депрессии перед 1 января.

общество праздники Новый год

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